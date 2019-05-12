  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:25 ص
بحث متقدم
أرشيفية

لهذه الأسباب.. الدولار يتراجع أمام الجنيه

أردوغان

أردوغان للسعودية: أين عدالتكم فى مقتل خاشقجي؟

أرشيفية

تعهدات مصرية لصندوق النقد لاستكمال إجراءات الحصول على القرض

تركى ال الشيخ

تعليق صادم من «آل الشيخ» على حكم مباراة الأهلي وسموحة

الأزهر

ثورة الأزهر على الإلحاد والأفكار الشاذة

محمد رمضان

فيديو.. العناية الإلهية تنقذ محمد رمضان من الموت

رامز

داعية سلفي يفتي بتحريم برنامج «رامز جلال»

درجات الحرارة

غدًا.. طقس شديد الحرارة بهذه المناطق

الاخوان

الإخوان وبريطانيا.. زواج بلا طلاق

طلائع الجيش

طلائع الجيش يهزم بتروجت

«آل الشيخ» يرصد 800 مليون جنيه لصفقات بيراميدز

الرياضة

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

#

من هو "سالم الشامسي" المالك الجديد لنادي بيراميدز؟

#

رسميا.. نهاية أسطورة "آل الشيخ" في مصر

#

آل الشيخ لمجلس الأهلي: هذا آخر طلب أطلبه منكم .. وأتمنى قبوله

ال الشيخ

المصريون

بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، عن قيمة الصفقات المتوقعة للنادي خلال الموسم المقبل.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « 800 مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم».

وكانت إدارة بيراميدز قد أعلنت في وقت سابق أن النادي رصد مبلغ 600 مليون جنيه لصفقات الموسم المقبل بالإضافة إلى التعاقد مع لاعب عالمي في حال نجح النادي في التأهلي لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين خلف الأهلي صاحب الصدارة برصيد 67 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «جيرالدو» يقود الأهلي لفوز مثير على سموحة
» تفاصيل اتصال أمير قطر وزعيم "حماس"
» طلائع الجيش يهزم بتروجت
» إيران تعلِّق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي
» «آل الشيخ» يرصد 800 مليون جنيه لصفقات بيراميدز
» قناة السويس تسجل مرور 55 سفينة وتداول 29 أخرى بموانئ بورسعيد
» مفاجأة صادمة.. «ساسي» قد لا يلحق بأمم أفريقيا
» السراج يوجه طلبًا للولايات المتحدة
» "الإنتاج الحربي" يبحث توسيع التعاون مع إيطاليا في "التصنيع"
» نجاة نجم الزمالك من موت محقق
» الكشف عن خلية "تاروت" الإرهابية بالسعودية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)