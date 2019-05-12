» «جيرالدو» يقود الأهلي لفوز مثير على سموحة

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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على سموحة بهدف «معلول»

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الاهلى

سموحة

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على سموحة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

وانحصر اللعب في وسط الملعب مع بداية المباراة في ظل رغبة كل فريق في اكتشاف الآخر، وكاد سموحة يباغت الأهلي من إحدى الكرات البينية إلا أن دفاع الأحمر نجح في التعامل معها بنجاح، بعد تدخل أيمن أشرف.

وبعد مرور 20 دقيقة، بدأ الأهلي يدخل في أجواء اللقاء، وأهدر 3 فرص محققة للتسجيل بعد تألق محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، حيث تصدى لتسديدة قوية من رمضان صبحي من داخل منطقة الجزاء، بجانب هجمة خطيرة من وليد آزارو الذي فشل في استغلال كرة عرضية من حسين الشحات، بالإضافة للتصدي لتصويبة قوية من أحمد فتحي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكثف لاعبو الأهلي من ضغطهم في الشوط الثاني بهدف إحراز هدف التقدم، حيث واصل محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة تألقه وتصديه للعديد من الكرات الخطيرة أبرزها رأسية رمضان صبحي.

ودفع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، بوليد سليمان في مركز صانع الألعاب بدلا من صالح جمعة، من أجل استغلال خبرات سليمان في فك الطلاسم الدفاعية للفريق السكندري، بجانب الدفع بالثنائي جيرالدو ومروان محسن، حيث ساهمت التغييرات في تحسن أداء الفريق الأحمر، وأهدروا أكثر من فرصة سهلة عن طريق مروان محسن ووليد آزارو.

واحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع، قبل أن يستمر اللعب للدقيقة التاسعة بسبب إصابة لاعبين من سموحة، ليواصل الأهلي عادته بأهداف الثواني الأخيرة بعدما استغل الأنجولي جيرالدو كرة ارتدت أكثر من مرة من الحارس محمد أبو جبل ليحرز هدف لافوز الوحيد.

بتلك النتيجة يحصد الأهلي 3 نقاط غالية في صراع الصدارة، حيث رفع رصيده إلى 70 نقطة من 30 مباراة، وبيراميدز ثانيا بـ 65 نقطة من 31 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 63 نقطة من 28 مباراة.

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