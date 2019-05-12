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أردوغان للسعودية: أين عدالتكم فى مقتل خاشقجي؟

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

وكالات

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تساءل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة إلى المملكة العربية السعودية عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، أين هي عدالتكم.

وألقى أردوغان كلمة خلال فعالية رمضانية بإسطنبول، قال فيها إن السعوديين قالوا لنا سنقوم بما يلزم لا تقلقوا.

وتابع الرئيس التركي: "لم يصدر بعد أي صوت أو موقف (من الرياض) تجاه الموظفين الذين أرسلتهم السعودية (إلى إسطنبول) بخصوص جريمة قتل خاشقجي".

وأضاف أردوغان: "إسرائيل تستمد قوتها من صمت المجتمع الدولي، ووصل بها الحد لقصف وسائل إعلام وهيئات إغاثة واستهدفت وكالة الأناضول، لأنها لا تريد لأحد أن يطلع العالم على حقيقة أفعالها".

وزاد الرئيس التركي في كلمته، مساء اليوم، السبت: لم نسمع صوت أحد عندما ألغيت الانتخابات الرئاسية النمساوية، بعد عامين على إجرائها، لكن مجرد اعتراضنا (على نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول) أزعج الغرب.

وأوضح أردوغان أن الغرب دائما ما يرجح مصالحه على القيم الإنسانية، وخياراته تتجه دائما نحو النفط والدولار.


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