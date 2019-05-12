روحاني: نواجه حربا شاملة غير مسبوقة

12 مايو 2019 - 01:36 ص

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، الضغوط السياسية والاقتصادية على بلاده بـ "حرب شاملة وغير مسبوقة".



جاء ذلك في كلمة لروحاني في لقاء مع نشطاء سياسيين في العاصمة طهران.



وأضاف روحاني "الضغوط السياسية والاقتصادية التي يفرضها الأعداء علينا هي حرب شاملة وغير مسبوقة في تاريخ الثورة".



وشدد الرئيس الإيراني أن بلاده لن ترضخ أمام العقوبات الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل لمواجهتها.



والأربعاء الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة على إيران، تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.



وفي اليوم نفسه، أعلنت إيران تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية خلال 60 يوما، إذا لم تنفذ الدول الأخرى التزاماتها.



واكتمل الأربعاء الماضي، مرور عام كامل على إعلان الرئيس ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) وألمانيا.



وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.

