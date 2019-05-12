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الحوثيون يبدأون الأحد الانسحاب من موانىء الحديدة

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المصريون ووكالات

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«اتفاقية ستكهولم» تنقذ اليمن من المجاعة

قال المتحدث باسم القوات المشتركة لتحرير الساحل الغربي في اليمن، العقيد وضاح الدبيش، إن "مليشيات الحوثي ستبدأ الأحد الانسحاب من الموانئ الرئيسية في محافظة الحديدة (غرب)".
وأوضح "الدبيش"، في تصريح للأناضول، أن "قوات الحوثيين ستبدأ الانسحاب من موانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من بقية الأطراف المعنية بشأن ما صرح به المتحدث العسكري عن موعد بدء انسحاب الحوثيين.
لكن مكتب الأمم المتحدة في اليمن أعلن، الجمعة، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تعتزم سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية، خلال أربعة أيام، اعتبارا من السبت، دون توضيح الجهة التي سيتم تسليم الموانئ إليها.
وأضاف الدبيش أن "مراقبي الأمم المتحدة، برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، عقدوا اجتماعا، السبت، مع رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، اللواء صغير بن عزيز، وتم خلاله تقديم إيضاحات بشأن تصريحات المكتب الأممي".
وأوضح أنه "تم إبلاغ الفريق الحكومي بأنه تنفيذا لاتفاق استكهولم فإن انسحاب الحوثيين من الموانىء سيبدأ الأحد".
وتابع: "وصل اليوم مراقبون أمميون للإشراف على عملية الانسحاب، وسيتم إطلاع المراقبين الحكوميين على آلية الانسحاب، وتمكينهم من دخول الموانئ الثلاث للتأكد من الانسحاب".
وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من محافظة الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة، منذ عام 2014.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ويزيد من تعقيدات ذلك النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعما إيرانيا.

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