تعليق ناري من "آل الشيخ" بشأن فوز الأهلي على سموحة

12 مايو 2019 - 01:47 ص

عقب المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في حسابه على «تويتر»، على فوز النادي الأهلي في الدقيقة 97 على سموحة 1 مقابل لا شيء، في الدوري الممتاز، قائلًا: «وعاوزينا منجبش حكام أجانب ههههههههههه».



وكانت مباراة الأهلي وسموحة قد انتهت بفوز الفريق الأحمر في الدقيقة 97 من عمر المباراة المقامة على استاد بتروسبورت، في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري المصري.

