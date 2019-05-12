تعليق ناري من "آل الشيخ" بشأن فوز الأهلي على سموحة

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عمرو أديب

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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تركي آل الشيخ يستفز جماهير الأهلي بهذا الشعر الساخر

عقب المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، في حسابه على «تويتر»، على فوز النادي الأهلي في الدقيقة 97 على سموحة 1 مقابل لا شيء، في الدوري الممتاز، قائلًا: «وعاوزينا منجبش حكام أجانب ههههههههههه».
وكانت مباراة الأهلي وسموحة قد انتهت بفوز الفريق الأحمر في الدقيقة 97 من عمر المباراة المقامة على استاد بتروسبورت، في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري المصري.
ونجح جيرالدو في إنقاذ الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 97 من عمر المباراة، وبهذا يحافظ النادي الأحمر على صدارة الدوري برصيد 70 نقطة، بينما يتجمد رصيد سموحة عند 35 نقطة.

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