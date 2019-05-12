» فنان كوميدية شهيرة تفجر مفاجأة عن عمرها

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بدرية طلبة
بدرية طلبة

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قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها تزوجت في سن صغير جدًا، وإنه بعدها أحببته، مشيرة إلى أن "الزواج بدري حلو جدًا، حيث أنني ألعب مع أحفادي، وأنا قريبة من سنهم".
وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، أنها كانت تلعب الجمباز في صغرها، حتى تخرجها من الجامعة.
وتابعت: "عمري 50 عامًا، وفخورة ومبسوطة بذلك، ومعنديش أي مشكلة في الإعلان عن سني لأن ذلك افتخر به".

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