» فنان كوميدية شهيرة تفجر مفاجأة عن عمرها

12 مايو 2019 - 01:58 ص

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها تزوجت في سن صغير جدًا، وإنه بعدها أحببته، مشيرة إلى أن "الزواج بدري حلو جدًا، حيث أنني ألعب مع أحفادي، وأنا قريبة من سنهم".



وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، أنها كانت تلعب الجمباز في صغرها، حتى تخرجها من الجامعة.

