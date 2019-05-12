محمد يوسف: "الفوز في الوقت القاتل يعكس هذا الأمر الهام"

قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفوز على سموحة «خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع داخل النادي، خاصة أن الفوز جاء في وقت قاتل، وهو ما يعكس شخصية البطل».



وأضاف في تصريحات نقلها موقع النادي: «الأهلي بحث عن الفوز منذ بداية المباراة ـ كعادته دائماـ وسعى لتسجيل هدف مبكر وخلق عدة فرص لكن التوفيق تخلى عن اللاعبين في اللمسة الأخيرة، وتمكن الأهلي في النهاية من تحقيق الهدف من المباراة بحصد الثلاث نقاط».