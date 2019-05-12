شاهد حسرة عمرو أديب بعد هدف الأهلي القاتل في سموحة

12 مايو 2019 - 05:33 ص

عبر الإعلامي عمرو أديب عن ضيقه الشديد من الهدف الذي أحرزه النادي الأهلي في شباك نادي سموحة في الدقيقة 97 .



وقال "أديب" في تغريدة على "تويتر" : ""ماعنديش أي مشكلة إن الأهلى يكسب خمسة على مدى المباراة، بس بصراحة بتعب قوي من الجون اللي فى الدقيقه 99، متعب فعلا وغير مفهوم، وللحق والصراحة كمان ما ينفعش تنزل تلعب قدام الأهلي الماتش كله دفاع ما هو أكيد في النهايه حتخسر. تكرار تاريخى لأهداف الأهلى في الـ99 أكيد مش حاجة طببعية".