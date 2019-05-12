» نقل مخرج مسلسل "زلزال" للمستشفى ونجاة محمد رمضان من الموت

12 مايو 2019 - 08:14 ص

يبدو أن فأل مسلسل "زالزال" لم يكن جيدًا على صناعه حيث تعرض مخرجه "إبراهيم فخر" إلى وعكة صحية نقل إثرها للمستشفى.



بينما نجا الفنان محمد رمضان من حادث مروع بعد سقوطه من أعلى سلم أثناء قيامه بتركيب "الفراشة" الخاصة بأحد مشاهد المسلسل مؤكدًا أنه رفض الاستعانة بدوبلير.



وقفز "رمضان" من فوق السلم ونزل سليما لكن مفاجأة سيئة كانت بانتظاره حيث وجد أن السلم سوف يسقط على رأسه ولكنه تفاداه في آخر لحظة.



بينما خرج مخرج العمل "إبراهيم فخر " من المستشفى وتبين أن أزمته الصحية بسيطة.



