  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:30 ص
بحث متقدم
المهنيين لسودانيين

تجمع المهنيين السودانيين يهدد المجلس العسكري من جديد

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وولفرهامبتون

إيناس جوهر

اعتراف جرئ للإذاعية "إيناس جوهر"

التحرش في السعودية

"الأمر بالمعروف" تتوعد المتحرشين في السعودية بهذا الأمر

أرشيفية

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

جثة

تسجيل صوتي يكشف سبب مقتل سيدة "أوسيم" ويوثق موتها

الأهلي

شاهد .. فيديو يكشف مفاجأة مدوية حول هدف الأهلي في سموحة

جيرالدو

فنانة شهيرة: هدف الأهلي +90 جابلكم جلطة

جيرالدو

تعليق ناري من "مرتضى" بعد هدف الأهلي القاتل في سموحة

أحمد سعد

سمية الخشاب تتصل بريم البارودي بشأن أحمد سعد .. فماذا قالت؟

تغيرات بالجلمة في قائمة الزمالك أمام "الداخلية"

الرياضة

جروس
جروس

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تغريدة قاسية من "ميدو" ضد حكم الزمالك والنجم

#

بالفيديو. رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى للزملكاوية

#

20 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية

#

أحمد سامي يعلق على خسارة النجوم أمام الزمالك

دوري

الزمالك

بطولة

امير مرتضى

جروس

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية مساء اليوم الأحد، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ 32.

وضمت القائمة كلا من: 

حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعك - محمود الونش - محمد عبد السلام - كماتشو.

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - يوسف اوباما - محمود كهربا - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد ‎ .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إنشاء 7 مناطق حرة بالمحافظات لتوفير 120 ألف فرصة عمل
» السيدة عائشة كان لديها تمثال والرسول لم يمنعها
» دعاء اليوم السابع من شهر رمضان ..تعرف عليه
» "أتجوزني بقى يا أحمد".. لافتة تثير مواقع التواصل
» الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا
» النقود وقوائم الطعام تنقل أمراض خطيرة.. تعرف عليها
» بالفيديو.. أحمد سعد وريم البارودي يخططان للعودة
» "أزهري": الرسول أوصى بتناول هذا الطعام في السحور
» مدرسة فرنسية تسجل 15 طالب من "الخرفان"
» أول رد لـ بسمة وهبة على أزمة "سحور البيض المدحرج"
» تغيرات بالجلمة في قائمة الزمالك أمام "الداخلية"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)