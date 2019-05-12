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مدرسة فرنسية تسجل 15 طالب من "الخرفان"

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خراف فرنسية
خراف فرنسية

متابعات - أمينة عبد العال

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فرنسا

الخراف

تليغراف

أجرت مدرسة فرنسية تصرف غريب وفريد من نوعه بأن قامت بتسجيل  15 خروفا في الصفوف الدراسية، في محاولة لإنقاذ الفصول قليلة الطلاب المعرضة للإغلاق، كما ذكرت صحيفة "تليغراف".

وأضافت الصحيفة أن مبادرة تسجيل مجموعة من الخراف خطوة رمزية لمعالجة ما وصفه الآباء بـ"الموقف البائس"، بعدما أبلغت السلطات في بلدة كريتس إن بيليدون الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 4 آلاف شخص أن مدرسة جول فيري ستضطر إلى تقليص دروسها، بسبب انخفاض أعداد التلاميذ، حيث أن المدرسة لم تسجل سوى 261 طفلا.

وأعلن العمدة المحلي جان لويس ماريت دعمه للحملة، من خلال الاعتراف رسميا بتعليم الخراف، بينما بدا الأطفال متحمسون جدا للقاء زملاء الدراسة الجدد!.


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