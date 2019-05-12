اعتراف جرئ للإذاعية "إيناس جوهر"

12 مايو 2019 - 09:47 ص





روت الإذاعية القديرة إيناس جوهر، رئيس شبكة الشرق الأوسط، رئيس الإذاعة الأسبق، كواليس بدايتها بالعمل الإذاعي قائلة :" إنها عملت في البداية مذيعة وقارئة نشرة في البرنامج العام بالإذاعة، ثم مذيعة وقارئة لنشرة الأخبار ومقدمة للبرامج في إذاعة الشرق الأوسط.



وأضافت "جوهر"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنها تعشق الميكروفون في الإذاعة ولا تحب الكاميرا ولا العمل في التليفزيون، مضيفة أنها تقدمت للعمل في التلفزيون، ولكنها وجدت نفسها تقرأ الأخبار على الجمهور دون ابداع، وهنا قررت الرحيل واستكمال مسيرتها في الإذاعة.



و تابعت رئيس شبكة الشرق الأوسط، رئيس الإذاعة الأسبق، أنها حصلت على العديد من الجوائز منها أفضل إذاعية، وأفضل البرامج في أعياد الإعلاميين، وحصل برنامج" تسالى" على رقم 6 بين إذاعات العالم كأفضل برنامج يعطى جرعة ثقافية يومية للمستمع.

