احتفالية بـ"الأزهر" بمرور 1079 على تأسيسيه

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أحمد الطيب

الأزهر

الجامع

الزاهر الشريف

يقيم الأزهر الشريف احتفالية كبرى اليوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر، بداية من الساعة الثالثة عصرا، بحضور عدد من كبار العلماء والمسئولين وقيادات الأزهر، وذلك بمناسبة مرور 1079 عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وتضم الاحتفالية عددًا من الفعاليات والأنشطة تعقد على مدار اليوم، وهي: ركن للخط العربي- ركن نور- ركن أفريقيا- جولات سياحية تعريفية بالجامع الأزهر- منصة في صحن الجامع تقام عليها ابتهالات وتواشيح وأناشيد وقراءة القرآن، وتقديم هدايا، وحفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، وكما يشهد الجامع إفطارًا جماعيًّا مفتوحًا لنحو 2500 شخص.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد وافق في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ يومًا ومناسبة احتفالية كل عام.


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