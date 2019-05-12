» النقود وقوائم الطعام تنقل أمراض خطيرة.. تعرف عليها

12 مايو 2019 - 09:59 ص

حذرت دراسة طبية أميركية من تداول النقود طوال الوقت، والذي يسبب نقل الجراثيم وتؤدي إلي الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة.

كما أكدت الدراسة حديثة من المستحيل إبقاء اليدين خالية من الجراثيم طيلة الوقت، فإنه لابد من تنظيفها بشكل متكرر باستخدام الماء والصابون، أو المطهرات التي تحتوي على الكحول، بخاصة بعد لمس النقود، فهي تعد من أكثر الأشياء التي يلمسها البشر في حياتهم اليومية، دون أن يدركوا كمية الجراثيم والميكروبات الموجودة عليها.

وأجرى باحثون دراسة على ورقة من فئة الدولار الأميركي في مدينة نيويورك، ووجدوا عليها المئات من أنواع البكتيريا.

ونشرت الدراسة قائمة بناقلات للأمراض والبكتيريا ومنها:

حاجز السلم والمقابض

فقد قالت الطبيبة الجلدية في المركز الطبي لجامعة كولومبيا الأميركية كيتي بوريس "إنَّه لابد من غسل اليدين في أقرب وقت ممكن بعد لمس حواجز السلالم، أو مقابض الأبواب، أو شريط السلم المتحرك".

وأوضحت بوريس أن هذه المواقع الموجودة في الأماكن العامة يلمسها آلاف الأشخاص يوميا، وبالتالي فإنها معرضة للأوساخ والجراثيم والميكروبات.

قوائم الطعام

وتعد المطاعم من الأماكن التي تتكاثر فيها الجراثيم والميكروبات، إذ كشفت دراسة أجريت في جامعة أريزونا الأميركية أن قوائم الطعام الموجودة في المطاعم تحتوي على 185 ألفًا من الكائنات البكتيرية، لذا يتحتم على الأشخاص غسل يديهم بعد طلب الطعام، قبل البدء في تناوله.

المستشفيات

يزور مئات الأشخاص المستشفيات يوميًا وهم يعانون أصلًا من الجراثيم والميكروبات، التي أدت إلى إصابتهم بالأمراض، لذا يجب مراعاة الأماكن التي يلمسها الشخص خلال زيارة المستشفى، بخاصة مكتب الطبيب الذي لمس بدوره هؤلاء المرضى.

ووجدت الدراسة أن القلم الذي يكتب به الطبيب الوصفة الطبية يحتوي على 46 ألف جرثومة أكثر من كرسي المرحاض.

الحيوانات

يحب الكثير من الناس الحيوانات ويتخذون منها رفيقًا في المنزل، إلا أن علماء حذروا من الأمراض التي قد يحملونها، مشددين على أهمية غسل اليدين بعد التفاعل مع الحيوانات.

شاشات اللمس

يدعو العلماء إلى غسل اليدين فورا بعد لمس الشاشات التي تعمل باللمس، بخاصة تلك الموجودة في المطارات والأماكن العامة، كما يجب غسل اليدين بعد لمس شاشة هاتفك، بخاصة إذا كنت تشاركه مع شخص آخر.

لوح التقطيع

تلامس ألواح التقطيع الأطعمة واللحوم غير المطبوخة، وبالتالي فإنها معرضة للجراثيم والبكتيريا التي قد تكون مسببة للأمراض، لذا يجب غسلها جيدا، وغسل اليدين قبل البدء في تحضير الطعام.

ويجب أيضا تنظيف إسفنجه المطبخ بانتظام، ورمي القديم منها، إذ وجدت دراسة 326 نوعًا من البكتيريا تعيش على الإسفنجهة المستعملة.

الأقلام

وجدت دراسة أن القلم المستخدم في المكتب يحتوي على جراثيم أكثر بـ10 مرات من كرسي المرحاض، إذ يضم 200 بكتيريا في كل بوصة مربعة.

مضخات الصابون

يلمس الناس العلب التي تحتوي على الصابون السائل أو المضخات التي تدفع الصابون للخروج، لغسل ايديهم والتخلص من الميكروبات والجراثيم، إلَّا أن الكثير من هذه الكائنات تنتقل من اليدين إلى العلبة أو المضخة، ومنها إلى اليدين مجددا.

أي شيء في المطار

يجب غسل اليدين بعد الانتهاء من إجراءات السفر والوصول إلى الطائرة، التي تحتوي بدورها على الكثير من الجراثيم، خاصة على "صينية" الطعام الموجودة في الكرسي الخاص بك.