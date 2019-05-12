الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وولفرهامبتون

12 مايو 2019 - 10:07 ص

يلتقي نادي ليفربول نظيره وولفرهامبتون، في الرابعة عصر اليوم في إطار منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" لموسم 2018-2019.

المباراة تقام على ملعب "آنفيلد" معقل "الريدز"، ويدخل رفاق الفرعون المصري محمد صلاح بشعار لا بديل عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، لأجل التمسك بأمل التتويج باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990.

ويدير المباراة تحكيميا الحكم مارتن أتكينسون وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 1.

ويدخل "الريدز"، المباراة بمعنويات عالية بعد مصالحة جماهيره، عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الكبير والمثير على حساب برشلونة الإسباني، في إياب نصف نهائي "الشامبيونزليج" بنتيجة 4-0.