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مستقبل وطن: "بى بى سى" فقدت مصداقيتها

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قال عبدالرحيم كمال أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، أن هجوم "بى بى سى" البريطانية على الدولة المصرية بين الحين والأخر، دليل على أنها تحمل أجندة عدائية ضد مصر، لأنها دابت على نشر الأكاذيب وتشويه الصورة أمام الراى العام من أجل زعزعة الاستقرار في مصر وعرقلة مسيرتها.

وأضاف "كمال"، إن خطاب بى بى سي موجه ضد مصر، حيث  تحاول نشر الحقيقة من جانب واحد وهو ما أفقدها مصداقيتها، وهو ما يؤكد أنها موجهة، كما لوحظ أنه يعمل بها، بعض القيادات الإخوانية، الغير معلومة وبالتالي خطابها يتفق ما تدعو إليه هذه القيادات.

وأشار، إلى أن شبكة الإذاعة البريطانية تقوم بإعداد التقارير المسيسية ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى الترويج لمصالحها الإرهابية فى المنطقة، ومحاولة التأثير من خلال هذه التقارير على الرأى العام المصرى، فى ظل الإنجازات التى تتم على الأرض فى الدولة المصرية من مشروعات ضخمة ونمو فى الاقتصاد.

ولفت كمال، إلى أن "بى بى سى" تتبنى خطاب غير مهنى وخطاب تحريضى وتقوم بتزيف الحقائق فى كثير من الأحيان، مشدداً على ضرورة موجهة هذه الخطابات ونشر الحقائق عبر وسائل الإعلام الوطنية التى تعمل لصالح مصر وتسعى دائما نحو نشر الحقائق.


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