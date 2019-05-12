» شاب يكتب رسالة غامضة على الفيس وينتحر بالقليوبية

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انتحار شاب فى القليوبية

دون شاب رسالة هامة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قبل الإقدام على الانتحار في القليوبية بسبب ترك عمله وفشله في الحصول على عمل آخر .

وكتب الشاب:" أنا مخنوق وسامحوني أرجوكم ادعو لي"، قبل صلاة النغرب فى رمضان وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بلاغا يفيد قيام شاب في العقد الثالث من العمر بشنق نفسه بحجرة نومه في منزله بقليوب.

وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية وتبين أن المتوفي يدعى "م. م" 27 سنة جثة هامدة إثر قيامه بشنق نفسه بملاءة سرير في سقف حجرة نومه.

وتوصلت تحريات المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب أن المتوفي ترك عمله منذ فترة وفشل في الحصول على عمل آخر وانه كان يحب فتاة ولم يستطيع التقدم لخطبتها فأصيب بحالة نفسية سيئة فقرر التخلص من حياته وكتب رسالة "أنا مخنوق وسامحوني" وعندما قرأ زوج شقيقته الرسالة على فيس بوك أسرع إلى المنزل فوجده قد فارق الحياة


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