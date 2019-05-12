بعثة صندوق النقد تشيد ببرامج الحماية الاجتماعية

12 مايو 2019 - 11:06 ص

استقبلت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر والوفد المرافق له الذي يقوم بالمراجعة الأخيرة ضمن قرض صندوق النقد

وتلقت والي إشادة كبير من بعثة صندوق النقد حول ما تحقق من إنجاز في برامج الحماية الاجتماعية وعلي رأسها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أهم ما تحقق من إنجازات في برنامج "تكافل وكرامة" ووصوله لما يقرب من 9 مليون مواطن في كل قرى مصر مع العمل علي تحسين الاستهداف وسرعة وميكنة فحص التظلمات والبدء في تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصري بكامل بياناتهم.

وكشفت والي عن أن الوزارة تخطط لتوحيد برامج الدعم النقدي وضم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج "تكافل وكرامة" وهو ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التي يتلقاها المستفيدين فضلا عن إدخال 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج " تكافل وكرامة".

كما استعرضت والي عدد من البرامج التي تنفذ في إطار مظلة الحماية الاجتماعية ومنها سكن كريم ومشروع تنمية الطفولة المبكره الذى يقوم على تطوير الحضانات ونجح بالفعل فى حصر الحضانات فى 6 محافظات حتى الان وانتهى من وضع منهج موحد وتم رصد مبلغ 250 مليون جنية من بنك ناصر الاجتماعى لتمويله وأكدت والي أن الوزارة حالياً تعمل علي التحول من الحماية إلي الإنتاجية وتدعم أسر تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل أو قروض ميسرة وكان من بينها مشروع "مستورة" الذي مول أكثر من 17 ألف مشروع صغير.