» بالفيديو..هبوط مفاجئ بأحد مطارات ميانمار

12 مايو 2019 - 11:08 ص

هبطت طائرة امبراير ERJ-190LR ، التابعة لشركة الطيران الوطنية في ميانمار، بشكل مفاجئ في مطار ماندالاي الدولي ، و تم تصوير الحادث الذي وقع اليوم الاحد من قبل أحد الشهود.

ووفقًا للبيانات الأولية، بحسب موقع Aviation Safety Network ، أبلغ طاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة داخلية من يانغون برج المراقبة بالمشاكل المتعلقة بمعدات الهبوط الأمامية.

ونتيجة لذلك، هبطت الطائرة على عجلتين، بعد بضع ثوانٍ سقطت إلى الأمام. خففت امبراير السرعة، وتوقفت.

لحسن الحظ، لم يصب أي من الأشخاص الـ 89 الذين كانوا على متنها.