» عجوز يستدرج طفلة لاغتصابها داخل منزل ابنته

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وكالات

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قضت محكمة جنايات الخرطوم بحبس مسن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالتحرش بطفلة ومحاولة اغتصابها داخل منزل ابنته.

وذكرت المحكمة في وقائع القضية، أن رجلا يبلغ السبعين من عمره أقدم على ارتكاب جريمة بشعة حينما تحرش جنسيا بطفلة داخل منزل ابنته في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت إن الرجل الكهل استدرج الطفلة إلى منزل ابنته بشارع مايو في الخرطوم، وقام بتجريدها من ملابسها، إلا أن الطفلة أطلقت صرخات استغاثة هرعت على إثرها جارة ابنة المتهم لمعرفة مصدر الصوت، خاصة وأن منزل ابنة المتهم كان خاليا في ذلك الوقت.

وضبط الجيران المتهم وهو يحاول الاعتداء على الطفلة، فقاموا بإبلاغ أسرتها التي سارعت وألقت القبض على المتهم واقتادته إلى قسم الشرطة حيث حرر محضر بحقه.

وأرسلت الطفلة للكشف الطبي وفق صحيفة آخر لحظة، وأكد تقرير طبي عدم تعرضها للاغتصاب، وأصدرت المحكمة حكما مخففا بحق الجاني الكهل.


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