  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
النيابة الادارية

محاكمة 4 مسئولين بالزراعة تلاعبوا في بيع 172 فدانا

عمر البشير

بعد اعترافه بالتهم.. أسرة البشير تتخذ هذا الإجراء

تركي آل شيخ

«بيراميدز» يرصد رقم خيالي لصفقاته الجديد

صورة الخبر

موقع انجليزي يشيد بـ4 مسلسلات في رمضان

ميسي

"ميسي" يطلب رحيل 3 لاعبين عن برشلونة

التحرش

شاهد.. 5 وقائع تحرش في السعودية هزت الرأي العام

انتصار

إعلامي يحرج "انتصار" بسؤال غير متوقع علي الهواء

ارشيف

اشتباكات وخناقات التؤام "حسن" مع جماهير الأهلي

المهنيين لسودانيين

تجمع المهنيين السودانيين يهدد المجلس العسكري من جديد

إيناس جوهر

اعتراف جرئ للإذاعية "إيناس جوهر"

بالفيديو..

أزهري : مياه "الشطاف" تفطر الصائم في رمضان

الصفحة الأخيرة

انس السلطان
الأزهري أنس السلطان

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

المفتي: رمضان شهر الانتصارات وليس وقتا للكسل

#

شاهد.. سوداني يرش المعتصمين بالمياه لتخفيف الحرارة

#

5 فتاوى لداعش فى رمضان.. أخطرها الرابعة

#

فى الأسبوع الـ12.. احتجاجات الجزائر تتصاعد

رمضان

أزهري

صائم

مياه الشطافة

بحلول شهر رمضان، يتخوف الكثيرين من بعض الأمور، التي في اعتقادهم قد تفسد صيامهم، ومن ضمن هذه الأمور هو "مياه الشطافة" واندفاعها بقوة هل يفطر الصائم أم لا؟! .

وأفتي الداعية الأزهري أنس السلطان، أن اندفاع "شطاف" المياه بقوة، من شأنه إفطار الصائم، ولا يمكنه إكمال يومه، خاصة وأن المياه بهذه الطريقة ستدخل إلى جوفه، وبالتالي لا يكون الشخص قد أتم ركنا من أركان الصيام وهو عدم دخول مياه أو طعام للجوف.

وأضاف السلطان، أنه على الرجل والمرأة أن يتوخيا الحذر فيما يدخل إليهما من مياه أثناء فترة الصيام، وأن لا يقصرا دخول المياه إلى الجوف من خلال الفم فقط، ولكن من قبل المرأة ودبر الرجل والمرأة، وأي مدخلات لجوفيهما يمثل إفطارا صريحا.

وأفتى الشيخ أنس السلطان أحد الدعاة خريجي الأزهر، في وقت سابق، بحرمانية أكل الفسيخ، مرجحًا ذلك لسببين: الأول لأنه نجس بسبب نقعه في دمه والدم نجس، والثاني لأنه ضار بالصحة، معتبرًا أن الرنجة جائزة.

وأوضح الشيخ أنس السلطان في فتواه على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، أن نجاسة الفسيخ محل خلاف بين الفقهاء لكن القائلين بنجاسته عدد كبير منهم، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رضي الله عنه، أما إذا تم تخليله بعد تنظيفه من الدم فلا يكون نجسا.


شاهد الفيديو ..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» عجوز يستدرج طفلة لاغتصابها داخل منزل ابنته
» أزهري : مياه "الشطاف" تفطر الصائم في رمضان
» مخرجة شهيرة عن "زي الشمس":"الفُجر زاد عن حده"
» مطرب شهير يوجه رسالة قاسية لبلاده
» البحوث الفلكية يكشف مفاجأة عن شهر رمضان
» بالفيديو..هبوط مفاجئ بأحد مطارات ميانمار
» أسماء حكام مباراة الزمالك والداخلية بالدوري
» شاب يكتب رسالة غامضة على الفيس وينتحر بالقليوبية
» 5 أطعمة تساعد المدخنين على الاقلاع بشهر رمضان
» قتل ربة منزل ونجلها فى نهار رمضان.. اعرف السبب
» بالصور.. "الحكم المصري رخيص" يتصدر تويتر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)