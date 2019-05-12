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سر تأجيل اجتماع المجلس العسكري السوداني

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السفير ابراهيم الشويمي
السفير ابراهيم الشويمي

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السودان

إكسترا نيوز

إبراهيم الشويمي



كشف السفير ابراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، عن سر طلب قوى الحرية والتغيير بتأجيل الاجتماع مع المجلس العسكري، هو دراسة موقف المجلس الانتقالي بشكل أكبر.

وأكد السفير خلال لقائه في فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجيش السوداني منذ أن عزل البشير، وهو يعالج الموقف بهدوء وتفاهم مع قوى الشباب الموجودة في الشارع، لكي يتفادى إراقة الدماء.

وأضاف أن قوى الحركة والتغيير تعجلت تقديم وثيقة الدستور، لأن الأمر يتعلق بالانضباط، ومنع الفوضى لأن السودان لا يتحمل المزيد من الفوضى والإضراب بالمرافق العامة.

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