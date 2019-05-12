» الإعدام لمتهمين والمؤبد لآخرين بأحداث كنيسة مارمينا

12 مايو 2019 - 12:51 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الإرهابي إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفي، والإرهابي عادل إمام محمد بالإعدام شنقا عما اسند إليهم، في القضية رقم 2278 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لسنة 2018، والمقيدة برقم 102 حصر كلى لسنة 2018، ورقم 1370 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017، ورقم 109 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "كنيسة مار مينا بحلوان".

كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد فتحي عكاشة، ومحمد إسماعيل إسماعيل، بالسجن المؤبد.

ومعاقبة إبراهيم الدسوقي، وسالم متولي سالم، وكارم ضيف عبدالرازق، وشوربجي محمد، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة علاء الدين منصور حسن ابراهيم وطه عبدالتواب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.

وبراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل وعادل إمام ومحمد فتحي عكاشة إرهابيين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مار مينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.