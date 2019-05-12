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التعليم: 3 فئات لن يؤدوا الامتحان الإلكتروني

الحياة السياسية

وزير التربية والتعليم طارق شوقى
وزير التربية والتعليم طارق شوقى

متابعات حنان حمدتو

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المدارس الحكومية

طارق شوقى

وزارة التربيةو التعليم

استثنت وزارة التربية والتعليم فئة بعينها من الامتحان الإلكتروني للصف الاول الثانوى ،  وقررت إخضاعهم للامتحانات الورقية، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود أكثر من نظام امتحاني متبع على النحو التالي:

قررت الوزارة استثناء طلاب المدارس الثانوية غير مكتملة البنية التكنولوجية من الامتحانات الإلكترونية، وإخضاعهم للامتحانات الورقية كما هو المعتاد في الماضي، الأمر الذي يعني انتهاء العام الدراسي لهؤلاء الطلاب دون الخضوع لامتحان إلكتروني صحيح بمواصفاته المعلن عنها سلفا.

طلاب المدراس الحكومية مكتملة البنية التكنولوجية يخضعون للامتحانات الإلكترونية بواسطة التابلت من التاسعة صباحا وتستمر حتى انتهاء الموعد المقرر، وفي حالة وقوع منصة الامتحانات سيتم استخدام منصة بديلة جرى تجهيزها مسبقا للقيام بالدور نفسه، وفي حالة وقوعها ستلجأ الوزارة لاستخدام بدائل "ترفض الإفصاح عنها لحمايتها".

طلاب المدرس الخاصة، سيؤدون امتحانهم في المدارس الحكومية مكتملة البنية التكنولوجية، فترة مسائية، تبدأ في الواحدة ظهرا بعد انتهاء امتحانات المدارس الحكومية، وتستمر حتى انتهاء المدة الزمنية المحددة لها في جدول الامتحانات الذي سبق إعلانه.


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