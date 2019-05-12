» البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب.. وعبدالعال:"مش مرتضي منصور"

متابعات حنان حمدتو
قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الاعتراض على طلب مقدم برفع الحصانة البرلمانية، عن أحد النواب، ليتمكن طالب رفع الحصانة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب - الذي لم يذكر اسمه-.
وجاء رفض الطلب، لعدم توافر الاشتراطات اللازمة لرفع الحصانة عن النائب.
واكد الدكتور على عبد العال قائلا ": النائب ده مش رئيس نادي الزمالك.. علشان محدش دماغه تروح لبعيد".
جدير الذكر أن رئيس الزمالك، حاز بنصيب الأسد في طلبات رفع الحصانة البرلمانية في البرلمان الحالي.
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