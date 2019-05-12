» البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب.. وعبدالعال:"مش مرتضي منصور"

12 مايو 2019 - 01:09 م

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الاعتراض على طلب مقدم برفع الحصانة البرلمانية، عن أحد النواب، ليتمكن طالب رفع الحصانة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب - الذي لم يذكر اسمه-.

وجاء رفض الطلب، لعدم توافر الاشتراطات اللازمة لرفع الحصانة عن النائب.

واكد الدكتور على عبد العال قائلا ": النائب ده مش رئيس نادي الزمالك.. علشان محدش دماغه تروح لبعيد".

جدير الذكر أن رئيس الزمالك، حاز بنصيب الأسد في طلبات رفع الحصانة البرلمانية في البرلمان الحالي.