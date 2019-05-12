» أول تعليق لـ"الحكام" على أزمة الأهلي وسموحة

12 مايو 2019 - 01:43 م

في أول تعليق للجنة الحكام، على الأزمة التي شهدها لقاء الأهلي وسموحة، بعد قيام حكم اللقاء أمين عمر باحتساب 7 دقائق وقت بدل ضائع، قبل أن يزيدها إلى أكثر من 8 دقائق، نجح خلالها الأهلي في إحراز هدف الفوز في الدقيقة الثامنة، عن طريق الأنجولى جيراردو، لتنفجر ثورة اعتراض من الجهاز الفنى والإدارى لسموحة بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم على حكم اللقاء أمين عمر، أشاد عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة وعضو اتحاد الكرة بالحكم أمين عمر.





وتبادل التوءم السباب والشتائم مع جماهير الأهلي في مقصورة ملعب بتروسبورت، وألقى الجماهير زجاجات المياه والكراسي على التوءم.









وأشاد عبد الفتاح بحكم المباراة أمين عمر والمستوى الذي ظهر به خلال المباراة، مؤكدا أنه قدّم واحدة من أفضل مبارياته.









وعن قيام الحكم باحتساب أكثر من 7 دقائق وقت بدل ضائع، أشار عبد الفتاح إلى أن قانون كرة القدم يُعطي الحكم وحده صلاحية تحديد الوقت بدل الضائع الذي يحتسبه خلال المباراة، كما أنه يحق له زيادة هذا الوقت إذا ما تعطلت المباراة خلال الوقت الضائع، لأي سبب، وإلا فإننا سنجد أي لاعب يسقط بداعي الإصابة لإهدار الوقت بدل الضائع على الفريق المنافس.







