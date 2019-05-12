  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:03 م
بحث متقدم
صلاح

لحظة تاريخية في انتظار "صلاح" أمام وولفرهامبتون

البرلمان

رئيس البرلمان للنواب: "بطلو نميمة"

الفواتير

"الكهرباء" تحدد موعد رفع الفواتير

شوبير

رسميًا.. الإطاحة بـ "شوبير" من منصبة بالجبلاية

البرلمان

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

صورة الخبر

الكنيسة تحسم الجدل بشأن "قانون الأحوال الشخصية"

رئيس مجلس النواب

تصريح جديد من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

رامز جلال

قرار جديد من المحكمة ضد برنامج رامز جلال

الجولان

إسرائيل تهدي جزء من الجولان لترامب

اعدام

«مليون ريال» تنقذ مصري من الإعدام في السعودية

أول تعليق لـ"الحكام" على أزمة الأهلي وسموحة

الرياضة

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح

متابعات - محمد عبد الحارث

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري من "آل الشيخ" بشأن فوز الأهلي على سموحة

#

أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

#

أول تعليق لـ«السيسي» على نتيجة الاستفتاء

#

تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

أزمة

الاهلى

سموحة

تعليق

الحكام

في أول تعليق للجنة الحكام، على الأزمة التي شهدها لقاء الأهلي وسموحة، بعد قيام حكم اللقاء أمين عمر باحتساب 7 دقائق وقت بدل ضائع، قبل أن يزيدها إلى أكثر من 8 دقائق، نجح خلالها الأهلي في إحراز هدف الفوز في الدقيقة الثامنة، عن طريق الأنجولى جيراردو، لتنفجر ثورة اعتراض من الجهاز الفنى والإدارى لسموحة بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم على حكم اللقاء أمين عمر، أشاد عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة وعضو اتحاد الكرة بالحكم أمين عمر.
وتبادل التوءم السباب والشتائم مع جماهير الأهلي في مقصورة ملعب بتروسبورت، وألقى الجماهير زجاجات المياه والكراسي على التوءم.


وأشاد عبد الفتاح بحكم المباراة أمين عمر والمستوى الذي ظهر به خلال المباراة، مؤكدا أنه قدّم واحدة من أفضل مبارياته.


وعن قيام الحكم باحتساب أكثر من 7 دقائق وقت بدل ضائع، أشار عبد الفتاح إلى أن قانون كرة القدم يُعطي الحكم وحده صلاحية تحديد الوقت بدل الضائع الذي يحتسبه خلال المباراة، كما أنه يحق له زيادة هذا الوقت إذا ما تعطلت المباراة خلال الوقت الضائع، لأي سبب، وإلا فإننا سنجد أي لاعب يسقط بداعي الإصابة لإهدار الوقت بدل الضائع على الفريق المنافس.


وكان التوءم حسام وإبراهيم حسن فتحا النار على حكم المباراة أمين عمر عقب اللقاء، وذلك عبر وسائل الإعلام، وكذلك فرج عامر رئيس نادي سموحة واتهموه واتحاد الكرة ولجنة الحكام بمجاملة النادي الأهلي على حساب العدالة واللعب النظيف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" يقود هجوم ليفربول في ختام الدوري الإنجليزي
» أنا الوزير الوحيد الذي فعل هذا الشيء دون تراجع
» يذبح أمه ويهدد أسرته:" الدور عليكم"
» إسرائيل تعلن حظر التجول بـ 6 مناطق
» كشف لغز مسلسل" زي الشمس"..والكاتبة: ضيعت مجهودنا
» أول تعليق لـ"الحكام" على أزمة الأهلي وسموحة
» البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب.. وعبدالعال:"مش مرتضي منصور"
» مصر تتصدر فتاوي رمضان والخليج في المرتبة الثانية
» التعليم: 3 فئات لن يؤدوا الامتحان الإلكتروني

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)