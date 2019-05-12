» كشف لغز مسلسل" زي الشمس"..والكاتبة: ضيعت مجهودنا

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متابعات-علا خطاب

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الفيسبوك

دينا الشربينى

زي الشمس

مريم نعوم

بعد كشف أحد رواد التواصل الاجتماعي، لغز مسلسل "ذي الشمس"، عبرت الكاتبة مريم نعوم عن غضبها وردت على هذا الشخص وعاتبته كونه أضاع مجهود فريق العمل وأحزانهم.

وقالت "نعوم" في بوست لها على "الفيسبوك"  أن "هناك المئات تعبوا واجتهدوا وعملوا على هذا المسلسل ليخرج بشكل جيد وفي النهاية جاء هو وبكل بساطة حرق الأحداث".

وكتب شخص عبر حسابه على الـ"فيس بوك" ليكشف من قاتل "فريدة" أو ريهام عبد الغفور، كما كشف نهاية المسلسل وحرق تفاصيلها .

وكشف الناشط، أن "القاتل سيكون "عمر" أحمد السعدني، وذلك بعد معرفته بخيانة طليقته فريدة "ريهام عبد الغفور" وأن يوسف "ياسين" ليس نجله".

وأضاف أن "عمر" سيحاول أيضا قتل دينا الشربيني"نور" في المكان السري لديها هي وشقيقتها ولكن سيتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة ومعرفة القاتل"، وقامت مريم نعوم بمشاهدة البوست الخاص للأحداث

ومسلسل "زي الشمس" مأخوذ عن المسلسل الإيطالي sisters ، ومن بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وأحمد داود وسوسن بدر وجمال سليمان وأحمد مالك وعمر السعيد، تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز، ويعرض على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.






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