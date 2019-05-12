رئيس البرلمان للنواب: "بطلو نميمة"

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متابعات - أمينة عبد العال

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مازح رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أعضاء المجلس قائلا:" "حتى فى رمضان مش بتبطلوا نميمة"، أثناء مطالبته لهم بالالتزام بالهدوء خلال أولى الجلسات العامة التي تعقد في شهر رمضان.

كما طالب رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بعدم الجلوس فى المقاعد المخصصة للحكومة والوزراء بالقاعة العامة، مع الالتزام بمقاعدهم، قائلاً: "هذه المقاعد لا تتمتع بحصانة برلمانية لأصحابها".

وفى سياق متصل، صدق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على مضابط الجلسات من 9 إلى 15، بالإضافة إلى المضابط (17) و(18) و(20). 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة 4 مشروعات قوانين ممثله فى مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إ اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 


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