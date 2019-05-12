» مفاجأة.. "دايك" ينتصر علي "صلاح" ويحصد هذا اللقب

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ليفربول

فان دايك

حصد اللاعب فان دايك نجم منتخب هولندا المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي من قبل الشركة الراعية للمسابقة.

وكان فيرجيل فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من جانب رابطة اللاعبين المحترفين، بينما حصل رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتى على جائزة "لاعب الموسم" من رابطة النقاد فى إنجلترا.

ويحلم فيرجيل فان دايك بالحصول على لقب الدوري الانجليزي مع نادي ليفربول الذى يستضيف ولفرهامبتون في الرابعة عصر اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من منافسات البطولة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

ويشترط فوز ليفربول على ولفرهامبتون وهزيمة أو تعادل مانشستر سيتى أمام برايتون ــ فى المباراة التى تقام فى نفس التوقيت ــ من أجل تتويج "الريدز" بلقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم على ملعب "أنفيلد" في مسابقة الدوري الانجليزي وتحقيق الفوز من أجل رفع رصيده إلى 97 نقطة في إنتظار هدية تاريخية من جانب برايتون الذي يستضيف مانشستر سيتي في نفس التوقيت.

ويسعي اللاعب محمد صلاح مجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف الريدز اليوم لاستكمال مسيرته حول تحقيق لقب هداف الدوري والحصول علي الحذاء الذهبي للموسم الثاني علي التوالي.


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