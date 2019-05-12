"ماني" يطارد "صلاح" للحصول علي الحذاء الذهبي

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تمكن اللاعب ساديو ماني نجم منتخب السنغال المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقه 19 من زمن الشوط الأول خلال لقائه بفريق ولفرهامبتون في الجولة 38 والاخرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
ويعد هذا الهدف الـ 21 للجناح السنغالي ساديو ماني في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي خلف محمد صلاح نجم منتخب مصر بفارق هدف وحيد.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.
ويشترط فوز ليفربول على ولفرهامبتون وهزيمة أو تعادل مانشستر سيتى أمام برايتون ــ فى المباراة التى تقام فى نفس التوقيت ــ من أجل تتويج "الريدز" بلقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم.
ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم على ملعب "أنفيلد" في مسابقة الدوري الانجليزي وتحقيق الفوز من أجل رفع رصيده إلى 97 نقطة في إنتظار هدية تاريخية من جانب برايتون الذي يستضيف مانشستر سيتي في نفس التوقيت.
تشكيل ليفربول ضد ولفرهامبتون جاء كالتالي، أليسون في حراسة المرمى، أليكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، محمد صلاح، ساديو ماني، أوريجي.

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