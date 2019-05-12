تغريدة اسرائيلية تثير الجدل بين الإخوان وخالد الجندي

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متابعات- محمد الخرو

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إسرائيل

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الفتوى

الشيخ خالد الجندي

اثارت تغريدة لصفحة "إسرائيل تتحدث العربية"، على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مقطع فيديو قديم للشيخ خالد الجندي يحتوي علي فتوى، زعمتالصفحة أنه أكد فيها تحريم سب "إسرائيل"، واقتطعت الصفحة أجزاء من الفتوى لتظهر أن الجندي يقصد دولة الاحتلال.
واستغل قيادات وعناصر جماعة الإخوان التغريدة الصهيونية، ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين أن فتوى الجندي تعبّر عن التوجه المصري مع الكيان الصهيوني.
وكان خالد الجندي قد أجاب عن سؤال في برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة dmc الفضائية، بتاريخ 14 سبتمبر 2017، حول اسم نبي الله يعقوب وسبب تسميته بإسرائيل، فرد الجندي قائلا: "إن سب إسرائيل حرام، لأن إسرائيل اسم نبي الله يعقوب، عليه السلام، وبالتالي فسب إسرائيل هو سب لنبي من أنبياء الله، ومعروف حكم ذلك، وهو يختلف عن اسم دولة إسرائيل، وتابع الجندي: "موقفنا معروف من دولة إسرائيل وما تفعله بالمسلمين".



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