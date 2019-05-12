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ليفربول

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هجوم مسلح علي كنيسة يسفر عن 6 ضحايا

عرب وعالم

كنيسة
كنيسة- أرشيفية

وكالات- محمد الخرو

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هجوم

كنيسة

مسلحين

بوركينافاسو

شن مجموعة مسلحة هجوماً علي كنيسة كاثوليكية ببوركينا فاسو مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، ولم يتم تحديد أعدد المصابين حتى الان، وفقا لنبأ عاجل لوكالة "رويترز".
وسنوافيكم بالتفاصيل..

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