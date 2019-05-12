  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:03 م
بحث متقدم
ليفربول

ليفربول "صلاح" تغلب علي ولفرهامبتون بثنائية "ماني"

كنيسة

هجوم مسلح علي كنيسة يسفر عن 6 ضحايا

اوباميانج

"أوباميانج" يتعادل مع "صلاح" في هداف الدوري

تفجيرات سريلانكا

هجوم جديد علي مساجد سريلانكا

رئيس الاركان

رئيس الأركان يشهد مراسم تدشين الفرقاطة المصرية الثانية "المعز"

الشيخ خالد الجندي

تغريدة اسرائيلية تثير الجدل بين الإخوان وخالد الجندي

ماني وصلاح

"ماني" يطارد "صلاح" للحصول علي الحذاء الذهبي

الفواتير

"الكهرباء" تحدد موعد رفع الفواتير

فان دايك

مفاجأة.. "دايك" ينتصر علي "صلاح" ويحصد هذا اللقب

البرلمان

رئيس البرلمان للنواب: "بطلو نميمة"

"أوباميانج" يتعادل مع "صلاح" في هداف الدوري

الرياضة

اوباميانج
اوباميانج

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أحلام "صلاح" الضائعة بين "راموس دوبرافكا"

#

«كلوب» يتحدث لأول مرة عن «مشادته» مع صلاح

#

تعرف على موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة

#

"صلاح" يسعى لصدارة هداف "البريميرليج" الليلة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

البريميرليج

النني

صلاح


تعادل اللاعب أوباميانج نجم منتخب الجابون المحترف بين صفوف أرسنال الانجليزي، مع اللاعب محمد صلاح بعد تسجيله الهدف 22 في شباك بيرنلي علي ملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
وجاء هدف أوباميانج في الدقيقة 63 ليرفع رصيده من الاهداف إلى 22 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي متساوياً مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في صدارة قائمة الهدافين.
وكان أوباميانج سجل هدف أرسنال الأول في الدقيقة 52 لتصبح النتيجة 2 – 1 لصالح أرسنال.
وجاء تشكيل أرسنال ضد بيرنلي كالتالي، لينو في حراسة المرمى- ليشتشتاينر - ناتشو - موستافي - مافروبانوس - مخيتاريان – محمد النني - أيوبي - ويلوك - جندوزي - أوباميانج.
في حين جاء تشكيل بيرنلي ضد أرسنال كالتالي، هيتون في حراسة المرمى - لوتون - مي - تاركوفسكي - تايلور - كورك - ويستوود - هندريك - بارنز - كريستوفر وود - ماكنيل.
ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 67 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز الـ 15 برصيد 40 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. لقاء ليفربول "صلاح" وولفرهامبتون
» رأيت رجلا متورم اليدين والقدمين
» "صلاح" يقود هجوم ليفربول في ختام الدوري الإنجليزي
» بالصور.. إطلالة مثيرة لرانيا يوسف تشعل مواقع التواصل
» أنا الوزير الوحيد الذي فعل هذا الشيء دون تراجع
» يذبح أمه ويهدد أسرته:" الدور عليكم"
» إسرائيل تعلن حظر التجول بـ 6 مناطق
» كشف لغز مسلسل" زي الشمس"..والكاتبة: ضيعت مجهودنا
» أول تعليق لـ"الحكام" على أزمة الأهلي وسموحة
» البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائب.. وعبدالعال:"مش مرتضي منصور"
» "أوباميانج" يتعادل مع "صلاح" في هداف الدوري

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)