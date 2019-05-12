ليفربول "صلاح" تغلب علي ولفرهامبتون بثنائية "ماني"

12 مايو 2019 - 06:01 م

انتهي لقاء ليفربول الانجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة بثنائية نظيفة في شباك ولفرهامبتون علي ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



وجاء هدفي نادي ليفربول عن طريق الجناح السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 17 و81 من عمر المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 97 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 57 نقطة في المركز السابع.

تشكيل ليفربول ضد ولفرهامبتون جاء كالتالي، أليسون في حراسة المرمى، أليكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، محمد صلاح، ساديو ماني، أوريجي.