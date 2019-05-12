8 ملفات علي طاولة لقاء الرئيس بملك البحرين

12 مايو 2019 - 06:08 م

وصل منذ قليل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الي مطار القهرة وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي فور وصوله الصالة الرئاسية.



ومن المقرر ان يتم بحث العديد من القضايا الهامة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البحريني والتي تنال اهتمام مشترك علي الساحة العربية والدولية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الذى يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثانى مصر .

ويشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية ، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك منها عملية السلام فى الشرق الأوسط .