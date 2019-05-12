مكة تخطف الأضواء من والدها في ملعب "آنفيلد"

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ظهرت مكة نجلة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي في ملعب "آنفيلد" بصحبة والدتها، للاحتفال معه لاحصول علي جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.
وفى لقطة طريفة سجلت مكة محمد صلاح هدفاً فى ملعب "أنفيلد" وسط احتفال جماهير ليفربول التي احتشدت بالمدرجات.
وحصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، على لقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2018 – 2019، مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج نجم أرسنال.
وسجل محمد صلاح 22 هدفاً فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي وهو نفس رصيد السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج نجم أرسنال من الأهداف.
وتعد هذه المرة الثانية على التوالى التى يتوج فيها محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما سبق وأن توج بها العام الماضي بعدما تمكن من تسجيل 32 هدفاً.
ويمثل التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي دفعة معنوية هائلة للنجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني اللذين يستعدان مع نادي ليفربول لمواجهة توتنهام مطلع يونيو المقبل بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

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