«كامل الوزير» فى 60 يومًا.. "عودة الروح" إلى السكة الحديد

12 مايو 2019 - 07:59 م

إقالات وغرامات وتطوير جزئى لمحطة مصر.. وتقليل مدة تنفيذ مشروع «القطار المكهرب» بالعاصمة الإدارية

عقب حادثة قطار محطة مصر التي أودت بحياة 22 شخصًا وإصابة العشرات في فبراير الماضي، كلَّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتولي منصب وزير النقل؛ خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي استقال من منصبه عقب الحادث.

وفي أول اجتماع له بقادة الوزارة، وعلى رأسهم رؤساء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أبلغهم الوزير باستراتيجية عمله في إدارة الوزارة بلهجة حاسمة: "دي أول وآخر مرة هنقعد فيها نشتغل من المكاتب، الشغل هيكون في الورش، وهنفطر في رمضان في المحطات والورشة وكل مواقع العمل".

وواصل "الوزير"، الذي يشهد له الجميع بالكفاءة قي إنجاز المهام المكلف بها، ومنها إشرافه على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، اجتماعاته وجولاته للاطلاع عن كثب على أوضاع السكة الحديدية في مصر، في ظل الانتقادات الموجهة لهذا القطاع الحيوي الذي يستخدمه الملايين في تنقلاتهم اليومية.

وبعد أسابيع من توليه الوزارة، أقال "الوزير"، مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية، لتقصيره في أداء عمله عقب توليه المنصب؛ خلفًا للمهندس حسني عبد الله، الذي تولى رئاسة مجلس إدارة إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل.

وجاءت الإقالة بعدما قام "الوزير" برحلة من القاهرة إلى الإسكندرية، (الرحلة رقم 905)، وقال في سياق حديثه حول الإقالة، موجهًا كلامه للعاملين بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية: "لن أسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل بقطاعات وهيئات وزارة النقل"، متابعًا: "أي فرد في المنظومة يقصر في مهام عمله، سيقال فورًا".

عقب مباشرة "الوزير" مهامه على رأس وزارة للنقل، جعل محطة مصر في مقدمة أولوياته، فاتخذ قرارات من شأنها تنظيم الحركة، إذ "تحولت المحطة بشكل عام إلى مظهر جمالي، وذلك بعد طلاء واجهة مبنى الهيئة باللون السكري، والأزرق وتعليق أعلام مصر بشكل طولي من أكثر من جهة".

كما أولى اهتمامًا بحدائق المحطة، وصارت خضراء مزهرة، لتبدو أكثر جمالًا على غير ما كانت عليه من قبل. وتم بطلاء أرضيات المحطة باللون الأصفر والأسود، بجانب النظافة المستمرة من عمال الهيئة.

وفعَّل "الوزير"، منظومة غرامات لمريدي المحطة، فكانت 50 جنيهًا غرامة النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو الأماكن غير المخصصة لذلك، إضافةً إلى 50 جنيهًا غرامة العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، وأخرى غرامة على دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها، دون تذكرة أو الأماكن غير المخصصة لذلك، و50 جنيهًا غرامة إلقاء المخلفات أو أوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

كما تم فرض غرامة قدرها 200 جنيه؛ على من يحمل الأثقال الكبيرة التي تعرض الركاب للمضايقة أو الأذى.

ووفرت هيئة السكك الحديدية 12 مكتبًا للحصول على التذاكر القطارات المميزة والمطورة، و3 أكشاك أخرى مصممة من الصاج ذات لون برتقالي، على يسار المحطة من ناحية بوابة الدخول الرئيسية ناحية ميدان رمسيس.

كما تبديل بوابات الدخول والخروج الرئيسية للركاب القادمين من المترو وميدان رمسيس، بفتح 6 بوابات للدخول، ووضع بوابة إلكترونية أمام كل بوابة، لتفادي الزحام، وتحويل بوابتي الخروج السابقة إلى بوابات للدخول.

وقررت هيئة السكك الحديدة، فتح النفق الواصل بين موقف أحمد حلمي وأرصفة المحطة؛ ليربط رصيف بـ11 "وجه قبلي"، ورصيف 4 الإسكندرية بوجه بحري، مع توفير أكشاك تذاكر من ناحية ميدان أحمد حلمي، خارج المحطة، وكشك آخر على رصيف 11 وجه قبلي، والمجاور لمحطة الضواحي.

وبالتوازي مع ذلك، يعمل الوزير على سرعة الانتهاء من قطار العاصمة الإدارية (القطار المكهرب) الذي يربط العاصمة الجديدة بمدينة السلام.

وحصل "الوزير"، على وعد من الشركة الصينية خلال زيارته بكين نهاية الشهر الماضي بمؤتمر الحزام والطريق، بتقليص المدة الزمنية للتنفيذ إلى 18 شهرًا في الصين بدلًا من 24 شهرًا.

وقال المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم هيئة الأنفاق القومية: "تم الاتفاق على القرض الصيني، وهناك شروط وضوابط تقدمت بها شركة "أفيك"، وتمت الموافقة عليها قبل تفعيل القرض الميسر بقيمة 1.2 مليار جنيه، بفائدة قليلة على 10 سنوات".

وأكد، أن "الوزير" وعد بإجراء زيارات متكررة، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد جولات ميدانية عديدة لجميع قطاعات المشروع، وأنه سيكون متواجدًا مع العاملين صباحًا ومساءً؛ حتى إنجاز المشروع.