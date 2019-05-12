"جولدمان ساكس" تقترب من الاستحواذ على "يونايتد كابيتال"

12 مايو 2019 - 09:55 م





ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، أن مجموعة جولدمان ساكس المالية الأمريكية تقترب من صفقة لشراء شركة يونايتد كابيتال لإدارة الثروات، في واحدة من أكبر عمليات الشراء التي قام بها البنك الاستثماري في السنوات القليلة الماضية.

وذكرت الوكالة أن السعر ربما يكون بمئات الملايين من الدولارات.

وتمتلك يونايتد كابيتال أكثر من 23 مليار دولار في شكل أصول مدارة، وأكثر من 21 ألف عميل، وفقًا لموقعها على شبكة الإنترنت.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد تحدثت في وقت سابق، أمس الأول "الجمعة" عن اهتمام جولدمان ساكس بالصفقة.