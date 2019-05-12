بالفيديو.. «خالد الجندي»: لا يجوز سب الشيطان

12 مايو 2019 - 09:56 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ورد حديث صحيح في معناه عدم سب الشيطان، لأنه يتعظم من ذلك، مشيرًا إلى اللجوء إلى الله، والتعوذ من الله من شره فإنه يتقزم ويصغر حتى يصير كالذبابة، مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "الجندي" في حواره لبرنامجه "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc " اليوم الأحد، قائلًا: في حال سبك للشيطان يشعر وكأنه فعل أمرا عظيما، ولكن يجوز لعن إبليس كما لعنه الله في القرآن الكريم، موضحًا أنه لا يجوز الجمع في الذنب مثلما يطلق البعض على الشاذ جنسيا "لوطي" وهذا نسبة لنبي الله لوط وهذا النبي منزه عن هذا حشاه، وكذلك لا يجوز سب قوم فرعون فكان منهم الأتقياء والأنقياء والمؤمنين وكذلك امرأة فرعون، والتي ذكرها الله في القرآن الكريم في قوله: "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ".