» توقعات بمعاودة الاقتصاد الألماني تحقيق نمو في الربع الأول

12 مايو 2019 - 09:57 م





أشارت توقعات خبراء اقتصاديين في ألمانيا إلى معاودة الاقتصاد الألماني تحقيق نمو في الربع الأول من العام الجاري، بعد حالة الضعف التي مر بها نهاية العام الماضي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أشار كلاوس ميشيلزن، الخبير الاقتصادي بمعهد "دي آي دبليو"، إلى عودة قوى الانتعاش في الاقتصاد الداخلي إلى ممارسة دورها. وقال: "إن اقتصاد البناء ازدهر، ومن المتوقع أن حركة الاستهلاك كانت أقوى بشكل ملحوظ مما كانت عليه خريف العام الماضي".

وفي سياق متصل، توقع تيمو فولمرسهويزر -الخبير في معهد "إيفو"- تعافي الاقتصاد الألماني القائم على التصدير في الربع الأول من العام الحالي، وذلك على الرغم من الصراعات التجارية الدولية.

وبحسب تقديرات اقتصاديين مصرفيين، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموًّا بمعدل 0.3% في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2018.