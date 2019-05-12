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124.9 مليون جنيه صافي أرباح "إيديتا" خلال الربع الأول من 2019

مال وأعمال

إيديتا" للصناعات الغذائية،
إيديتا" للصناعات الغذائية

عصام الشربيني

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أظهرت نتائج أعمال شركة "إيديتا" للصناعات الغذائية،  زيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة التي أرسلتها للبورصة حققت "إيديتا" صافي ربح بقيمة 124.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 69.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت الشركة مبيعات بقيمة 982.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 886.1 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 10.8%.

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