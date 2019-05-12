«أرسل برقية شكر للسيسي».. سؤال بامتحانات الإعدادية

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أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن أسئلة مادة اللغة العربية في امتحانات الشهادة الإعدادية، تضمنت موضوعًا عن أهمية ونجاح حملة 100 مليون صحة، وسؤالا يطالب الطلاب بإرسال برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الصحة، وتناول الموضوع الثالث أهمية الحفاظ على مرافق الدولة.

ونفت "كشك"، صعوبة الأسئلة مؤكدة أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج للفصل الدراسي الثاني، وجاءت موضوعات التعبير متنوعة.

وأدى 52 ألفًا و331 طالبًا وطالبة، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية في 318 لجنة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية أي شكاوى من الطلاب.


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