3 أدوار زيادة في ارتفاعات أراضي "مصر الجديدة للإسكان"

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وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على زيادة الارتفاعات الخاصة بأراضى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى مدينة الشروق ثلاثة أدوار إضافية.

وقالت الشركة، فى بيان  مرسل للبورصة المصرية، إن الهيئة وافقت على زيادة الارتفاعات لتصبح دورا أرضيا وسبعة أدوار، بدلا من الأرضى وأربعة أدوار.
وأوضحت الشركة فى وقت سابق، أن أرض مدينة الشروق أصبحت مملوكة لها بشكل نهائى بعد صدور قرار رئاسى ينهى النزاعات حولها.
وأضافت، فى إفصاح سابق، أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل قرار منح الشركة مساحة 5406.6 فدان تعادل 22.71 كيلو متر مربع ناحية مدينة الشروق.

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