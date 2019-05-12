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بدء تلقى طلبات الصحفيين الراغبين في الحصول على تأشيرات الحج المجانية

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نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

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 أعلن حسين الزناتى رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، عن بدء تلقى طلبات الزملاء الصحفيين الراغبين فى الحصول على تأشيرة حج المجاملة المجانية هذا العام وذلك فى حالة حصول النقابة على هذه التأشيرات من السفارة السعودية كما جرى خلال العامين الماضيين .

وقال الزناتى، إنه سيبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من غد الاثنين13مايو ولمدة 10 أيام حتى 23 مايو الجارى، وتجرى قرعة علنية بالدور الرابع بمقر النقابة فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم السبت25 مايو فى حالة زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة .

وأوضح الزناتى، أنه عقب إعلان السفارة  السعودية الموافقة على منح التأشيرات للزملاء أعضاء نقابة الصحفيين بالقرب من موسم الحج سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة، مشيرًا إلى أن القيام مبكرًا بهذه العملية يأتى خدمة للزملاء حتى يكونوا على استعداد فى حال نجاح النقابة فى الحصول على هذه التأشيرات كما حدث العمين الماضيين .

وأضاف، أن الزملاء المتقدمين للحصول على التأشيرة عليهم أن يقوموا بملء الاستمارة المعدة لذلك بالدور الثالث بمبنى نقابة الصحفيين مرفق بها  صورة من كارنيه النقابة لعام2019، وجواز السفر صالح لمدة عام على الأقل  على أن يستبعد من استفاد من هذه التأشيرات على مدار العامين السابقين.


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