  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:08 ص
بحث متقدم
أيمن نور وأحمد شفيق وحمدين صباحي

معارضة "الداخل"لـ"بيانات الخارج": «لا نعرفكم ولا تعرفونا»

محمد بن سلمان

سر اجتماع «بن سلمان» بمسئولين كبار في قصر اليمامة

المسجد الأقصى

لليوم الثاني.. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويطرد المعتكفين

الدفع الإلكترونى

وداعًا لـ«الكاش».. الدفع للحكومة «إلكتروني» فقط

بيراميدز

«بيراميدز» لعشاق الكرة: «اصحى يا نايم الكبير مش دايم»

شعار الاخوان

الإخوان: هؤلاء ليسو منا.. وهذا سر تحرك أمريكا ضدنا

ارشيفية

تحذير إسرائيلي لأمريكا بشأن «صفقة القرن»

صورة من البرنامج

"سلوى خطاب" تنهار.. وتتهم مساعد "رامز" بالتحرش: "بنقابلكم كتير"

خالد الجندي

بالفيديو.. «خالد الجندي»: لا يجوز سب الشيطان

صلاح

هدف عالمي لـ«مكة».. واحتفال «صلاح» مع زوجته

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الداخلية بهدف «كهربا»

الرياضة

كهربا
كهربا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف «أزارو»

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على المصري بهدف «جمعة»

#

الشوط الأول.. المصري يتقدم على الزمالك

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على المقاصة بهدف «فتحي»

الداخلية

المصريون

الزمالك

كهربا

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك على الداخلية، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

وبدأ الداخلية المباراة بالضغط على دفاع الزمالك خاصة أنها الفرصة الأخيرة للبقاء في الدوري، حيث Yن أي نتيجة غير الفوز تعني هبوط الفريق للقسم الثاني، حيث شكلوا خطورة من خلال الضربات الثابتة التي نفذها بشكل خطير عبد العزيز السيد زيزو، إلا أن لاعبي الفريق الشرطي فشلوا في استغلالها.

فيما أحرز الهدف الوحيد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، في الدقيقة من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها كهربا أرضية قوية على يسار محمد صبحي حارس الداخلية.

بعدها أهدر لاعبو الزمالك بعض الفرص، وسط محاولات على استحياء من لاعبي الداخلية، الذين وضح تأثرهم معنويا بعد تلقى الهدف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يفلت من «كمين» الداخلية بهدفي «كهربا» و«أوباما»
» أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق
» الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط أمام روما
» وزير الداخلية يكرم رجال شرطة لتصديهم لمهاجمى كمين عيون موسى
» مصر تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالإمارات
» عمرو أديب لـ«صلاح»: «خليك زي الزمالك»
» مقتل وإصابة 3 في إطلاق نار أمام منتجع «ترامب» بفلوريدا
» «داعش» يعلن قيام «ولاية الهند»
» توقعات بمعاودة الاقتصاد الألماني تحقيق نمو في الربع الأول
» "مصر للطيران" تبدأ تشغيل جسر نقل المعتمرين
» خروج قطار مكون من 55 عربة عن القضبان وسط روسيا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)