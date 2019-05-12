  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
محمد بن سلمان

سر اجتماع «بن سلمان» بمسئولين كبار في قصر اليمامة

المسجد الأقصى

لليوم الثاني.. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويطرد المعتكفين

الدفع الإلكترونى

وداعًا لـ«الكاش».. الدفع للحكومة «إلكتروني» فقط

بيراميدز

«بيراميدز» لعشاق الكرة: «اصحى يا نايم الكبير مش دايم»

شعار الاخوان

الإخوان: هؤلاء ليسو منا.. وهذا سر تحرك أمريكا ضدنا

ارشيفية

تحذير إسرائيلي لأمريكا بشأن «صفقة القرن»

خالد الجندي

بالفيديو.. «خالد الجندي»: لا يجوز سب الشيطان

صلاح

هدف عالمي لـ«مكة».. واحتفال «صلاح» مع زوجته

صورة من البرنامج

"سلوى خطاب" تنهار.. وتتهم مساعد "رامز" بالتحرش: "بنقابلكم كتير"

المجلس العسكري السوداني

السودان.. المجلس العسكري عن فض الاعتصام: هؤلاء فوضويون

الإخوان: هؤلاء ليسو منا.. وهذا سر تحرك أمريكا ضدنا

عرب وعالم

شعار الاخوان
شعار الاخوان

وكالات

أخبار متعلقة
#

تامر أمين: "ولسه هيفجروا تاني "

#

تليمة: لو عاد "البنا" لينضم للإخوان.. لرفضه "منير وحسين"

#

قيادي سابق: تقارب كبير بين الإخوان والشيعة

#

أول رد إخواني بعد ترحيل تركيا قياديًا شابًا إلى مصر

قال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين إن التحرك الأمريكي تجاه الجماعة "جاء للتغطية على بدء الاستعْدادات لتنفيذ ما يسمى بـ"صفقة القرن"، والتي تعتبر "النكبة الجديدة".

جاء ذلك في كلمة له على هامش الإفطار السنوي الرابع للجماعة في "أتومان هوتيل"، بمدينة إسطنبول، الأحد، بحضور أكثر من 500 شخصية من مصر والعالم.

وأضاف حسين، في الكلمة الافتتاحية، أن "الإدارة الأمريكية لم تقدم أي مسوغات قانونية أو سياسية لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب".

ولفت إلى أن "البرلمان والحكومة في بريطانيا قاما بتبرئة ساحة الإخوان من العنف والإِرهاب قبل أعوام، والبرلمان البريطاني أكد أن الإسلاميين السياسيين جدارَ حماية في وجه التطرف العنيف".

وشدد على أن "كل من اختار طريق العنف أو التَكفير أو التطرف الفكري خرج من الجماعة أو أخرجته".

وقال إنه "على ثوار الجزائر والسودان أن يديروا المرحلة الانتقالية بأكبر درجة من اليقظة والبصيرة، نحذر من التدخل الأجنبي في ليبيا وصراع المصالح والقتل العشوائي للمدنيين".

بدوره، قال ياسين أقطاي إن "أمريكا التي تدعم الديكتاتورية في الشرق الأوسط تقول إنها قلقة عن الديمقراطية في تركيا".

وأضاف: "لا تقلقوا، اتركونا وشأننا، فعندنا انتخابات حقيقية وأدلة حقيقية على التزوير الأخير في إنتخابات بلدية إسطنبول".

من جانبه، أوضح ماهر أبو جواد، رئيس حركة حماس في الخارج، أن "صفقة القرن صفقة مشبوهة لا يقف أمامها اليوم إلا المقاومة وجماعة الإخوان المسلمين".

وشدد: "نحن مستهدفون بحرب صريحة وحرب باردة وحرب اقتصادية وحرب إعلامية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يفلت من «كمين» الداخلية بهدفي «كهربا» و«أوباما»
» أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق
» الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط أمام روما
» وزير الداخلية يكرم رجال شرطة لتصديهم لمهاجمى كمين عيون موسى
» مصر تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالإمارات
» عمرو أديب لـ«صلاح»: «خليك زي الزمالك»
» مقتل وإصابة 3 في إطلاق نار أمام منتجع «ترامب» بفلوريدا
» «داعش» يعلن قيام «ولاية الهند»
» توقعات بمعاودة الاقتصاد الألماني تحقيق نمو في الربع الأول
» "مصر للطيران" تبدأ تشغيل جسر نقل المعتمرين
» خروج قطار مكون من 55 عربة عن القضبان وسط روسيا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)