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مصر تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالإمارات

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن إدانتها بأشد العبارات لتعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كافة حدوده البرية والبحرية.

وأكد البيان على تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدًا على العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلديّن والعمل المشترك للتصدي لكافة التهديدات لأمنهما القومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار دولة الإمارات وتحقيق رفاهية شعبها الكريم.


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