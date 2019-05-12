هجوم "سلفي" عاصف على الإخوان بسبب «توبة القرني»

12 مايو 2019 - 11:12 م



هاجم الداعية السلفي حسين مطاوع، الإعلامي الإخواني هيثم أبوخليل بعد مهاجمة الأخير قيادات إحدى الدول الخليجية بعد تراجع الداعية السعودي عائض القرني عن أفكاره مؤخرًا وإعلانه توبته منها.

وقال مطاوع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موجهًا حديثه إلى أبوخليل: "الإخوانجية لم يعد عندهم غير الجعجعة والكلام الغير مفهوم بعد إفلاسهم وتعرية منهجهم الضال وفضح خياناتهم التي لم تعد تخفي حتى على أنفسهم، فالإخوانجي بينه وبين نفسه يعلم أنه خائن مرتزق لذلك يمجدون أردوغان وينافقونه، فاللهم إنا نسألك أن تزيدهم شتاتًا وفرقة وأن تجعل بأسهم بينهم، وألا تحقق لهم غاية في بلادنا وأن تكفنا شرورهم".

وقال سامح عيد الخبير في الحركات الإسلامية، إن "الإخوان استغلوا تراجع الداعية السعودي عائض القرني عن أفكاره وبدأوا في شن حرب ضروس علي بعض الأنظمة العربية على رأسها النظام السعودي".

وأضاف عيد لـ"المصريون"، أن "المعركة بين السلفيين والإخوان ستستمر لفترة قصيرة حتى تنتهي آثار قضية تراجع عائض القرني عن أفكاره، الأمر الذي شكل صدمة للإخوان واحدث أزمة في صفوف الجماعة، وجعلها تفقد توازنها وتش الهجوم على النظام السعودي".

وأكد عيد، أن "السلفيين يدركون جيدًا أن الإخوان قد أصبحوا في وضع حرج الآن بعد تراجع القرني، ومن ثم كان علي السلفيين توضيح الضعف الإخواني الآن للرأي العام في مصر".





