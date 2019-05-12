  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
محمد بن سلمان

سر اجتماع «بن سلمان» بمسئولين كبار في قصر اليمامة

المسجد الأقصى

لليوم الثاني.. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويطرد المعتكفين

الدفع الإلكترونى

وداعًا لـ«الكاش».. الدفع للحكومة «إلكتروني» فقط

بيراميدز

«بيراميدز» لعشاق الكرة: «اصحى يا نايم الكبير مش دايم»

شعار الاخوان

الإخوان: هؤلاء ليسو منا.. وهذا سر تحرك أمريكا ضدنا

ارشيفية

تحذير إسرائيلي لأمريكا بشأن «صفقة القرن»

خالد الجندي

بالفيديو.. «خالد الجندي»: لا يجوز سب الشيطان

صلاح

هدف عالمي لـ«مكة».. واحتفال «صلاح» مع زوجته

صورة من البرنامج

"سلوى خطاب" تنهار.. وتتهم مساعد "رامز" بالتحرش: "بنقابلكم كتير"

المجلس العسكري السوداني

السودان.. المجلس العسكري عن فض الاعتصام: هؤلاء فوضويون

أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق

عرب وعالم

أمريكا
أمريكا

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا

#

أمريكا تحذر مواطنيها من الاختطاف في 8 دول عربية

#

بريطانيا تجدد تحذير مواطنيها من السفر إلى ليبيا

#

بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا

أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بيانا، دعت فيه مواطنيها إلى عدم السفر للعراق.

ونصحت السفارة في البيان جميع مواطنيها بضرورة التزام اليقظة، في ظل التوترات المتصاعدة في العراق.

وقال البيان، إن "الإجراءات التي يتعين اتخاذها هي "لا تسافر إلى العراق" و"تجنب التواجد في أماكن التجمعات"، و"عدم لفت الأنظار" و"الانتباه إلى ما يحيط بهم".

ويأتي هذا التحذير في أعقاب زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى بغداد الأسبوع الماضي، بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى إرسال الولايات المتحدة منظومة صواريخ دفاع جوي من نوع "باتريوت" وحاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يفلت من «كمين» الداخلية بهدفي «كهربا» و«أوباما»
» أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق
» الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط أمام روما
» وزير الداخلية يكرم رجال شرطة لتصديهم لمهاجمى كمين عيون موسى
» مصر تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالإمارات
» عمرو أديب لـ«صلاح»: «خليك زي الزمالك»
» مقتل وإصابة 3 في إطلاق نار أمام منتجع «ترامب» بفلوريدا
» «داعش» يعلن قيام «ولاية الهند»
» توقعات بمعاودة الاقتصاد الألماني تحقيق نمو في الربع الأول
» "مصر للطيران" تبدأ تشغيل جسر نقل المعتمرين
» خروج قطار مكون من 55 عربة عن القضبان وسط روسيا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)